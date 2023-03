Nach tragischem Unfall in Sangerhausen Polizei ermittelt gegen den Fahrer des Müllautos wegen fahrlässiger Tötung

Eine 88-jährige Seniorin ist in Sangerhausen von einem Müllauto überrollt worden und an den Folgen der Verletzungen gestorben. Nun ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen des Unfalls. Zeugenhinweise an die Polizei unter: 03475/67 02 93