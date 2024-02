Unfall beim Linksabbiegen in der Kyselhäuser Straße in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ. - In der Kyselhäuser Straße in Sangerhausen hat sich am Mittwochfrüh ein Unfall ereignet. Eine Autofahrerin hatte dort beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos missachtet. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.