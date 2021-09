Sangerhausen/MZ - In der Oststraße in Sangerhausen ist am Mittwochabend das Ausparkmanöver eines Autofahrers missglückt. Offenbar war der Fahrer von der tief stehenden Sonne geblendet und kollidierte mit einem fahrenden Pkw.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 5.000 Euro.