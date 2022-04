Uneinigkeit in Emseloh über den Standort des Funkmastes

Emseloh/MZ - Wo wird der Mast stehen, den das Mobilfunkunternehmen Vodafone in Emseloh bauen lassen will? Diese Frage hatte unter den Einwohnern des Ortes schon seit Monaten für Unruhe gesorgt. Entsprechend groß war das Interesse an einer Informationsveranstaltung zu dem Thema, zu der Ortsbürgermeister Axel Mühlendorf und Allstedts Bürgermeister Jürgen Richter am Dienstagabend in die Mehrzweckhalle eingeladen hatten.