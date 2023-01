Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zu Samstag unvermittelt mehrere Personen angegriffen. Was bislang darüber bekannt ist.

Sangerhausen/MZ - In der Wilhelm-Koenen-Straße in Sangerhausen ist es in der Nacht zu Samstag zu mehreren Vorfällen gekommen, bei denen ein unbekannter Mann andere Personen geschlagen hat. Am Samstagmittag veröffentlichte die Polizei zu dem Fall erste Details.