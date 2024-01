Ein Unbekannter wurde in Sangerhausen dabei beobachtet, wie er sich an einem parkenden Fahrzeug zu schaffen gemacht hat.

Unbekannter macht sich an parkenden Pkw in Sangerhausen zu schaffen

Symbolfoto - Ein Unbekannter wurde in Sangerhausen dabei beobachtet, wie er sich an einem parkenden Fahrzeug zu schaffen gemacht hat.

Sangerhausen/MZ. - In der Nacht zum Sonntag haben Zeugen in der Ewald-Gnau-Straße eine unbekannte Person beobachtet, die sich offenbar an einem parkenden Pkw zu schaffen machte. Die Zeugen informierten daraufhin die Polizei.

Als diese am Tatort eintraf, war die Person verschwunden. Polizeinangaben zufolge war am betreffenden Fahrzeug bereits die Batterie abgeklemmt worden.

Die tatverdächtige Person wird als augenscheinlich männlich beschrieben. Sie soll eine orangefarbene Warnjacke getragen und ein Fahrrad mitgeführt haben.