Unbekannter holt Gegenstand aus seinem Auto und schlägt zu

Zwei Personen waren in Oberröblingen in Streit geraten.

Am Samstag kurz nach Mitternacht gab es einen Polizeieinsatz in Oberröblingen.

Sangerhausen - Im Ortsteil Oberröblingen ist es am Samstag kurz nach Mitternacht zu einer Auseinandersetzung in der Straße „Am Mittelfeld“ gekommen. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Dabei war ein 51-Jähriger in Begleitung weiterer Personen mit einem Unbekannten in Streit geraten.