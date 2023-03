Zwei Attacken auf Fahrzeuge beschäftigen die Kripo. In Wolferstedt machten die Diebe Beute. In Eisleben blieb es beim Versuch.

Unbekannter entwendet Maschinen aus Transporter in Allstedter Ortsteil

Wolferstedt/Eisleben/fs - Ein Unbekannter hat am Freitagabend gegen 20.45 Uhr in der Hauptstraße des Allstedter Ortsteils Wolferstedt die Hecktür eines Kleintransporters aufgebrochen. Eine Zeugin sprach den Mann an, der flüchtete, teilte die Polizei mit. Wie sich später herausstellte, waren aus dem Fahrzeug mindestens zwei Werkzeugmaschinen entwendet worden.