Auf besonders dreiste Art ist ein 32-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag nahe der Autobahnauffahrt Allstedt von einem Unbekannten bestohlen worden. Das Opfer wollte helfen, weil der Unbekannte angeblich keinen Sprit mehr hatte.

Unbekannter bestiehlt Autofahrer an der A38 bei Allstedt

An der Auffahrt der A 38 bei Allstedt ist am Montag ein Autofahrer bestohlen worden.

Nahe der Autobahnauffahrt zur A 38 bei Allstedt ist am Montagnachmittag ein Pkw-Fahrer von einem Mann angehalten und bestohlen worden. „In gebrochenem Deutsch gab der Unbekannte an, für seinen Pkw, der in unmittelbarer Nähe stand, Kraftstoff zu benötigen“, sagte Polizeisprecherin Steffi Schwan.

Mit 150 Euro verschwunden

Der 32-Jährige habe dann seine Geldbörse geöffnet, um den Unbekannten im Rahmen der Nothilfe zu unterstützen. „Dabei griff der Verdächtige in das Portemonnaie und entwendete über 150 Euro“, sagte Schwan. Der Unbekannte sei dann mit dem fahrbereiten Pkw in Richtung Autobahn geflüchtet. Bei dem Auto soll es sich um einen Peugeot mit ausländischem Kennzeichen handeln. Näheres ist bisher nicht bekannt.