Unbekannte verwüsten in Kelbra Vorraum von Kreditinstitut mit Pyrotechnik

In Kelbra haben Unbekannte Täter im Selbstbedienungsbereich eines Kreditinstituts Brandschäden angerichtet.

Kelbra - Mit Pyrotechnik haben unbekannte Täter am Freitagabend im Selbstbedienungs-Raum der Filiale eines Kreditinstituts in Kelbra Schäden angerichtet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, passierte das Ganze im Bereich der Langen Straße. Dort hat die Kreissparkasse Mansfeld-Südharz eine Filiale.