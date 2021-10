Unbekannte stehlen teures GPS-Gerät von einem Landwirtschaftsfahrzeug in Oberröblingen

Oberröblingen/MZ - Vom Dach eines Landwirtschaftsfahrzeugs ist erneut ein teures GPS-Gerät entwendet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Diesmal schlugen die Diebe im Sangerhäuser Ortsteil Oberröblingen zu. Hier wurde das Gerät vom Dach eines Ackerschleppers entwendet, obwohl es mit einem Schloss gesichert war. „Zu den möglichen Tätern ist derzeit nichts Näheres bekannt“, sagte Polizeisprecherin Stephanie Elste. Auch zum genauen Tathergang machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Der Schaden für das betroffene Landwirtschaftsunternehmen ist mit 8.000 Euro jedoch beträchtlich.

In der Nacht von Sonntag zu Montag hatten Unbekannte in Eisleben bereits drei solcher GPS-Geräte gewaltsam entwendet, die sich an abgestellten Traktoren befanden. Die Geräte waren auch dort jeweils mit einem Schloss gesichert gewesen. Der Schaden hatte sogar insgesamt 27.000 Euro betragen. Ob hinter den Diebstählen in Oberröblingen und Eisleben die selben Täter stecken, ist offen. Das sei zu vermuten, aber derzeit reine Spekulation, so Elste.

Die Ermittler gingen davon aus, dass die ausgebauten Geräte ins Ausland gebracht und verkauft würden. Laut dem Fachmagazin „Agrar heute“ ruft die kostspielige Technik an Landmaschinen vielerorts vermehrt Diebe auf den Plan. So traten beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern seit 2018 Diebstähle dieser Art verstärkt auf. Dadurch sei allein im Jahr 2020 ein Gesamtschaden von über 200.000 Euro entstanden.