Unbekannte sprengen Zigarettenautomat in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - In der Oberröblinger Straße in Sangerhausen haben Unbekannte am Samstagmorgen gegen 6.40 Uhr einen Zigarettenautomat gesprengt.

Ein Zeuge, so die Polizei, beobachte zwei Personen, die sich von dem Automaten fluchtartig zu Fuß entfernten. Ob dabei überhaupt Diebesgut erlangt werden konn-te, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Zur Spurensuche und Spurensicherung waren Kriminaltechniker vor Ort.