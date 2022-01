Unbekannte sprengen erneut Zigarettenautomaten - diesmal in Annarode

Annarode/MZ/FS - Erneut ist in MSH ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Die Täter schlugen diesmal am Sonntag gegen 4.35 Uhr in der Mittelstraße im Mansfelder Ortsteil Annarode zu. Der Automat wurde dabei komplett zerstört. Ob Zigarettenschachteln fehlen und Bargeld gestohlen wurde, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Es war seit August 2021 der 22. Fall, dass Unbekannte Zigarettenautomaten aufsprengten oder aufbrachen.