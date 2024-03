An zwei Bungalows in Uftrungen haben unbekannte Täter hohen Schaden hinterlassen.

Uftrungen/MZ. - Randalierer haben erheblichen Schaden an zwei seit längerer Zeit ungenutzten Bungalows auf einer Streuobstwiese nahe des Schleifweges in Uftrungen angerichtet. Dabei wurden Türen herausgerissen und die Inneneinrichtung zerstört. Ebenfalls waren Schäden am Mauerwerk und der Dachkonstruktion erkennbar. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.