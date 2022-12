Unbekannte brechen gewaltsam in Postauto ein - Unzählige Briefe in Oberröblingen gestohlen

Symbolfoto - Diebe haben am Mittwoch unzählige Briefe aus einem Postauto geklaut.

Oberröblingen/MZ - Unbekannte Täter haben Mittwochvormittag die Schreibe eines in der Juri-Gagarin-Straße in Oberröblingen parkenden Postfahrzeuges eingeschlagen. Sie drangen in das Fahrzeug ein und haben eine bislang unbekannte Anzhal von Briefen sowie persönliche Gegenstände der Postbotin gestohlen.

Gegen Mittag meldeten Zeugen den Fund einer größeren Anzahl von Briefen im Sangerhäuser Stadtgebiet. Es ist noch unklar, ob es sich dabei um das Diebesgut handelt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern noch an, teilt das Polizeirevier mit.