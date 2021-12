Allstedt/MZ - Unbekannte haben mindestens zwei Hausfassaden in Allstedt mit Farbe besprüht. In einem Fall nutzten die Täter rote und in einem weiteren Fall blaue Farbe. „Auch wenn der Sachschaden als gering angegeben wird, ist es für die betroffenen Eigentümer sehr ärgerlich“, betonte die Polizei. Die Ermittlungen laufen.