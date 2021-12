Sangerhausen/MZ - Am Röhrgraben in Sangerhausen haben Unbekannte den rechten Außenspiegel eines parkenden Pkw beschädigt. In unmittelbarer Nähe des Tatortes wurde außerdem ein Kanaldeckel aus der Verankerung gehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Ein Schaden hierbei entstand aber nicht. Ob beide Taten zusammenhängen, sei aber noch ungeklärt, so die Polizei.