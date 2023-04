„Umzug nie bereut“ - Was eine Familie nach Mansfeld-Südharz verschlug und welche Erfahrungen sie macht

Thomas Bindernagel ist mit Frau und Kind neu in Sittendorf.

Sangerhausen/MZ - Vor einem Dreivierteljahr hat das neue Leben von Viktoria Unger, Thomas Bindernagel und ihrem gemeinsamen Sohn Tim begonnen. Das Leben auf dem Land. 14 Jahre hatte Thomas Bindernagel, der ursprünglich aus Rüdersdorf an der Grenze zwischen Berlin und Brandenburg stammt, in Berlin gewohnt. Dort kam auch Tim zur Welt. „Doch in Berlin wurde es uns zu eng, zu teuer und zu laut“, sagt der 41-Jährige.