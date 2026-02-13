Am Sonntag treffen sich die Karnevalisten der Region in Tilleda zum großen Umzug am Fuße des Kyffhäusers. Manche Vereine feiern auch nach Aschermittwoch.

Umzug in Tilleda wird krönender Abschluss der Session 2025/2026 in der Goldenen Aue

Ein Hoch auf den Karneval in der Goldenen Aue. Die Prinzenpaare und Präsidenten stürmten zur Einstimmung auf die Weiberfastnacht das Rathaus in Kelbra.

Kelbra/MZ. - Es ist schon eine lange Tradition, dass die Prinzenpaare und Mitglieder der Karnevalsvereine und des Fastnachtsvereins Martinsrieth der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ zur Weiberfastnacht das Rathaus in Kelbra stürmen.