Karnevalsession in der Goldenen Aue Umzug in Tilleda wird krönender Abschluss der Session 2025/2026 in der Goldenen Aue
Am Sonntag treffen sich die Karnevalisten der Region in Tilleda zum großen Umzug am Fuße des Kyffhäusers. Manche Vereine feiern auch nach Aschermittwoch.
13.02.2026, 14:00
Kelbra/MZ. - Es ist schon eine lange Tradition, dass die Prinzenpaare und Mitglieder der Karnevalsvereine und des Fastnachtsvereins Martinsrieth der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ zur Weiberfastnacht das Rathaus in Kelbra stürmen.