  4. Karnevalsession in der Goldenen Aue: Umzug in Tilleda wird krönender Abschluss der Session 2025/2026 in der Goldenen Aue

Am Sonntag treffen sich die Karnevalisten der Region in Tilleda zum großen Umzug am Fuße des Kyffhäusers. Manche Vereine feiern auch nach Aschermittwoch.

Von Steffi Rohland 13.02.2026, 14:00
Ein Hoch auf den Karneval in der Goldenen Aue. Die Prinzenpaare und Präsidenten stürmten zur Einstimmung auf die Weiberfastnacht das Rathaus in Kelbra.
Ein Hoch auf den Karneval in der Goldenen Aue. Die Prinzenpaare und Präsidenten stürmten zur Einstimmung auf die Weiberfastnacht das Rathaus in Kelbra. (Foto: Maik Schumann)

Kelbra/MZ. - Es ist schon eine lange Tradition, dass die Prinzenpaare und Mitglieder der Karnevalsvereine und des Fastnachtsvereins Martinsrieth der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ zur Weiberfastnacht das Rathaus in Kelbra stürmen.