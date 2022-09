Umgebaute Sekundarschule „Heinrich Heine“ in Sangerhausen öffnet Türen

Zum Tag der offenen Tür an der Heine-Schule in Sangerhausen sind ehemalige Schüler und Lehrer sind ausdrücklich mit eingeladen.

Sangerhausen/MZ - Wer sich die komplett umgebaute Sekundarschule „Heinrich Heine“ in Sangerhausen mal von innen anschauen will, hat am kommenden Samstag, 24. September, die Gelegenheit dazu. Denn dann gibt es zum ersten Mal seit Jahren wieder einen Tag der offenen Tür. Und der richtet sich ausdrücklich nicht nur an Schüler, Elternhäuser und die künftigen Fünftklässler, sondern auch an alle ehemaligen Schüler und Lehrer, sagt Schulleiter Daniel Nicolai.