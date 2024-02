Ulf Sauter vom Stolberger Geschichtsverein schildert, dass es in der Fachwerkstadt schon häufiger gebrannt hat. Was er herausgefunden hat.

Mehrere Häuser in Stolberg wurden bei einem Brand vor über drei Wochen stark beschädigt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stolberg/MZ. - Gut drei Wochen ist es her, dass ein Großbrand in der Stolberger Niedergasse mehrere Häuser stark beschädigt hat. Die Arbeiten laufen, um ein Behelfsdach zu montieren, die Niedergasse bleibt wie schon seit der vorigen Woche tagsüber meist gesperrt. Doch gebrannt hat es in der unter Denkmalschutz stehenden Fachwerkstadt schon öfter, wie der Stolberger Ulf Sauter schildert.