Pflegedienst ist fassungslos Ukrainer in Pflegejob-Programm in Mansfeld-Südharz sind schlechter gestellt als Landsleute mit Flüchtlingsstatus

24 Stunden in der Woche arbeiten und 25 Stunden Deutsch büffeln: Damit sind die Ukrainer, die in MSH als Pflegekräfte arbeiten wollen, nicht nur stark beschäftigt, sondern haben im Gegensatz zu ihren Landsleuten mit Flüchtlingsstatus keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Warum das so ist und was der Landkreis sagt.