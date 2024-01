Rudolf Steyers Lebensuhr steht still. Er starb im Dezember 2023 im Alter von 92 Jahren.

Großleinungen/MZ. - Mit dem Umgang mit der Zeit kannte sich Rudolf Steyer aus. Er liebte seinen Beruf als Uhrmacher. Als Kind konnte ich ihn vom Stubenfenster aus beim Reparieren der Uhren in der Werkstatt seines Geschäfts in der heutigen Kylischen Straße in Sangerhausen beobachten.