Der Wasserstand der Helme in Bennungen ist am Samstagmorgen auf einen neuen Rekordwert geklettert, weil in der übervollen Talsperre Kelbra mehr Wasser abgelassen werden muss. Feuerwehr warnt vor Kurzschlüssen, falls Keller vollaufen.

Hochwasser in Sachsen-Anhalt

Kelbra - Der Pegel der Helme hat am Samstagmorgen einen neuen Höchststand erreicht. Er lag in Bennungen um 6.30 Uhr bei 2,42 Metern und damit zwölf Zentimeter höher als am Freitagabend. Mittlerweile ist er auf 2,43 Meter geklettert (8.45 Uhr) Die höchste Alarmstufe (zwei Meter) ist damit nun um fast einen halben Meter überschritten.

Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz hatte mitgeteilt, dass ab Freitag, 14 Uhr, die Abgabemenge der Talsperre um fünf Kubikmeter pro Sekunde erhöht wird. Die effektive Abgabemenge aus der Talsperre betrage nun etwa 45 Kubikmeter pro Sekunde.

Wiesen laufen weiter voll

Hintergrund der Entscheidung war nach Angaben des Landkreises auch eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes. Der sagte für das Einzugsgebiet der Helme neuen Regen voraus.

Durch den extrem hohen Wasserstand der Helme laufen nun die Überlaufwiesen weiter voll. Da die Böden gesättigt sind, steigt der Grundwasserspiegel. Die Bennunger Feuerwehr warnte am Samstagmorgen: „Bei in Kellern liegenden Stromkästen oder Heizungsanlagen kann es mit Wassereintritt zu Kurzschlüssen und damit Lebensgefahr kommen. Sollten Sie unsicher sein, melden Sie sich bei der Feuerwehr. “

Keller sollte man nur nach Rücksprache mit der Feuerwehr auspumpen. Der Zulauf könne sonst gegebenenfalls verstärkt werden.

Kohl: Lage in Bennungen immer kritischer

Südharz-Bürgermeister Peter Kohl (parteilos) teilte mit: „Leider ist keine Entlastung in Sicht. Regenfälle führen zum weiteren Füllen des Stausees. Es muss weiterhin entsprechend abgelassen werden.“

In Roßla sei die Lage am Fußstieg nach wie vor kritisch. Die Kiesgrube könne trotz Hochwassers weiter Sand liefern. Sandsäcke werden weiterhin dort auf dem ehemaligen Holzlagerplatz befüllt. „Hilfe ist aktuell ausreichend da, wir melden uns, wenn mehr Kräfte benötigt werden.“

Nach Kohls Angaben wird es besonders im Ortsteil Bennungen immer kritischer. Durch den hohen Helmepegel sei die Kiesgrube inzwischen gefüllt und die Felder vollgelaufen. Dadurch komme die notwendige Ablassmenge aus dem Stausee nun fast ungemindert an. Auch er appellierte: „Noch einmal der dringende Hinweis: Erst abpumpen nach Rücksprache mit der Feuerwehr, sofern keine Gefahr im Verzug ist.“ Das Grundwasser laufe ständig nach. Besser sei es, das Wasser auf einem gewissen Pegel stehen zu lassen, sonst könne es zu größeren Schäden durch Ausspülungen kommen.

Oberröblinger bitten erneut um Hilfe

Die Oberröblinger Feuerwehr benötigt erneut die Hilfe von Freiwilligen zum Befüllen von Sandsäcken. Wer helfen will, sollte sich an diesem Samstag, 29. Dezember, um 16 Uhr auf dem Rittergut Oberröblingen, Mühlenstraße, einfinden. „Optimal für diese Arbeiten wären 50 bis 60 arbeitsfähige Personen“, so die Wehr. Es würden keine Werkzeuge wie Schaufeln oder Ähnliches benötigt.

ASV bietet Kinderbetreuung in Bennungen

Der Athletische Sportverein Sangerhausen (ASV) hat unterdessen eine Kinderbetreuung für die Gemeinde Südharz und umliegende Orte angeboten, die mit dem Hochwasser zu kämpfen haben:

„Ob Privatpersonen oder Einsatzkräfte aller Art im Dienst oder außer Dienst. An diesem Samstag gibt es von 10 bis 18 Uhr in der Turnhalle Bennungen die Möglichkeit der Kinderbetreuung, durch den athletischen Sportverein Sangerhausen“, heißt es in einer Mitteilung.

Eine Anmeldung hierfür sei zwingend erforderlich unter der Rufnummer 0152/03 50 55 55.