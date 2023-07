Ü60 in Wolferstedt und fit wie ein Turnschuh

Die Frauensportgruppe des Sportvereins in Wolferstedt kann jetzt ihr 35-jähriges Bestehen feiern.

Wolferstedt/MZ - Ja, Bewegung hält offensichtlich fit. Das Foto der Frauensportgruppe vom SV Rohnetal in Wolferstedt taugt jedenfalls zum Beweis für diese These. Als „Gruppe Ü60“ sind die Frauen aus Wolferstedt, Winkel, Allstedt und Mittelhausen zurzeit aktiv. Gestartet sind sie allerdings als junge Damen. Denn in diesem Jahr begeht die Frauensportgruppe schon ihr 35-jähriges Bestehen.