Auswanderer aus Sachsen-Anhalt Tschüss, sicherer Job - Frau aus Gerbstedt findet ihr Glück in Paraguay
Sicherheit im öffentlichen Dienst oder Lebensglück auf eigenes Risiko? Ein deutsches Paar fand in Paraguay zur Kunst – und zu Werten, die an die ostdeutsche Heimat erinnern.
05.03.2026, 06:00
Halle/MZ - Paraguay kannte sie damals nur, weil Dieter Bohlens Ex-Freundin Estefania von dort kam. Es lacht eine sympathische Stimme am anderen Ende der Leitung. Aus einer spontanen Idee sollte ein neues Leben werden.