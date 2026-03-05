weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Auswanderer aus Sachsen-Anhalt: Tschüss, sicherer Job - Frau aus Gerbstedt findet ihr Glück in Paraguay

Sicherheit im öffentlichen Dienst oder Lebensglück auf eigenes Risiko? Ein deutsches Paar fand in Paraguay zur Kunst – und zu Werten, die an die ostdeutsche Heimat erinnern.

Von Susann Mertz 05.03.2026, 06:00
Auswandern nach Paraguay, Liebe auf den ersten Blick und Sicherheit hinter sich lassen – die Geschichte der Binots erzählt von schicksalhaften Momenten und dem Mut, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Foto: Rene Binot

Halle/MZ - Paraguay kannte sie damals nur, weil Dieter Bohlens Ex-Freundin Estefania von dort kam. Es lacht eine sympathische Stimme am anderen Ende der Leitung. Aus einer spontanen Idee sollte ein neues Leben werden.