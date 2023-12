Trümmerfeld am Tatort in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - - Sangerhausen/MZ – In der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Sangerhausen haben Unbekannte in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag einen Zigarettenautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, richteten sie dabei erheblichen Sachschaden an. „Die Beamten fanden ein regelrechtes Trümmerfeld vor“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Halle.