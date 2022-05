Trotz Niederlage gegen Weißenfels: VfB-Trainer Glage ist zufrieden

Sangerhausen/MZ - Das Erste, was den gut 120 Fußballfans am Mittwochabend beim Betreten vom Sportpark Friesenstadion in Sangerhausen durch die Nase wehte, war ein toller Duft von frisch gegrillten Rostwürsten. An einer Überraschung im Spiel der Meisterrunde der Fußball-Verbandsliga schnupperte der gastgebende VfB Sangerhausen im Duell gegen den SSC Weißenfels zwar, zu einem Punkt reichte es aber nicht. Am Ende unterlagen die Gastgeber mit 0:3 Toren.

