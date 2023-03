Ein seit mehreren Jahren leerstehendes Wohnhaus in der Halleschen Straße in Roßla soll verschwinden. Warum es deshalb massive Kritik gibt.

Trotz Denkmalschutz - Warum ein Wohnhaus in Roßla abgerissen werden soll

Roßla/MZ - In Roßlas Hallescher Straße, kurz hinter der „Roß-Passage“ in Richtung Schranke, klafft eine Lücke. Haus Nummer 70 steht seit Jahren leer, an den letzten Februartagen hat eine Firma Bäume und allen Bewuchs im Garten gerodet. Trink- und Abwasseranschluss sind vorige Woche zurückgebaut worden. Die Tage des Hauses scheinen gezählt.