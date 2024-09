In der Riestedter Straße in Sangerhausen ist eine 86-Jährige am Donnerstag von zwei Unbekannten auf dreiste Art und Weise bestohlen worden. Die Rentnerin verlor dabei einen mittleren vierstelligen Geldbetrag. Die Kripo bittet um Mithilfe.

Eine 86-Jährige wurde am Donnerstag in Sangerhausen Opfer dreister Trickdiebe. Die Kripo ermittelt.

Sie wollten angeblich nur eine Nachricht an den Vermieter hinterlassen: Trickdiebe haben am Donnerstagnachmittag gegen 13 Uhr in der Riestedter Straße in Sangerhausen eine 86-jährige Rentnerin bestohlen. Die Frau verlor dabei einen mittleren vierstelligen Betrag, teilte die Polizei am Freitagmorgen auf Anfrage mit.