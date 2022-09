Traumtor gegen den VfL Halle nutzt Eintracht Emseloh nicht viel

Emseloh/MZ - Gedeon Groß hat so seine persönlichen Erinnerungen an den VfL Halle. In der Saison 15/16 spielte der mittlerweile 24-Jährige beim Verein aus der Saalestadt, kam gegen Energie Cottbus sogar zu einem Einsatz im Oberliga-Team des VfL. Mittlerweile spielt Groß im Trikot des Verbandsligisten Emseloh. Am Sonntag traf er mit der Eintracht nun in der zweiten Runde des DFB-Landespokals auf seinen früheren Verein. Am Ende unterlagen Groß und der Außenseiter dem Oberligisten 2:4.