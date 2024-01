Transporterfahrer unterschätzt Höhe und bleibt mit Fahrzeug an Unterführung in Sangerhausen hängen

Sangerhausen/MZ. - Ein Unfall hat sich am Dienstagmittag am Schützenplatz in Sangerhausen ereignet. Der Fahrer eines Kleintransporters, der mit seinem Wagen auf den Parkplatz eines Supermarktes fahren wollte, blieb dabei mit dem Fahrzeugdach an der Höhenbegrenzung hängen und verursachte dabei einen Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro.

Der 56-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der Transporter hatte die maximale Höhenbegrenzung von 2,10 Meter deutlich überschritten, so die Mitteilung der Polizei dazu.