Bennungen/MZ - Das Gespann wird an diesem Wochenende wieder für Aufsehen sorgen: Der Bennunger Kevin Launicke will dann mit seinem restaurierten Traktor ZT 303 C aus DDR-Zeiten und einem Güllefass, das er zum Wohnanhänger aufgemöbelt hat, am 3. Traktoren- und Oldtimertreffen in seinem Heimatort teilnehmen. Das Treffen findet an diesem Freitag, Samstag und Sonntag in dem Südharzer Ortsteil statt. Bloß wie kommt man auf die Idee, ein altes Güllefass zu einem Campingfahrzeug umzubauen?