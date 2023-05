Beim Sangerhäuser Bürgerfrühstück wechseln die Organisatoren. Was es sonst noch Neues bei der 8. Auflage gibt, die am 25. Juni stattfinden wird.

Friz übergibt an Wiegmann: Warum es einen Wechsel beim Bürgerfrühstück gibt

Tradition in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Das Bürgerfrühstück ist eine Sangerhäuser Institution. Jedes Jahr im Frühsommer lockt die Veranstaltung des Lions-Clubs 300 bis 400 Gäste in die Innenstadt. In diesem Jahr findet die mittlerweile achte Auflage statt. In der Marienanlage kann man mit Verwandten, Freunden oder Geschäftspartnern gemeinsam frühstücken und dabei Gutes tun. Der Erlös kommt wie immer einer Ferienaktion für sozial benachteiligte Kinder zu Gute.