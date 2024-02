In der Nähe der Anschlussstelle Roßla der A38 stürzt ein Lkw am Samstagmorgen von einer Brücke. Der Fahrer kommt dabei ums Leben. Ein Bergungskran muss die Rettungskräfte unterstützen.

Lkw stürzt bei Bennungen in die Tiefe: Fahrer kommt ums Leben

Am Samstagmorgen wurden Feuerwehren von Bennungen, Roßla und Berga zu einem Unfall auf der A 38 gerufen.

Bennungen/MZ - Gegen 7.30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Roßla, Bennungen und Berga zu einem Einsatz an der Autobahn A38 gerufen. In der Nähe der Autobahnauffahrt Roßla/Dittichenrode hatte ein Lkw auf der Brücke des Dittichenröder Bachs die Leitplanke durchbrochen und war rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt.

LKW-Unfall auf der A38 bei der Auffahrt Roßla. Foto: Steffi Rohland

Nach Informationen der Leitstelle war der Fahrer im Fahrerhaus eingeklemmt. Er kam bei dem Unfall ums Leben. Es soll keine weiteren Unfallbeteiligten geben. Die Bergungsarbeiten erwiesen sich als schwierig. Zur Unterstützung der Rettungskräfte wurde ein Kran angefordert. Die Autobahn wurde in der Fahrtrichtung Göttingen-Leipzig aufgrund der Bergungsarbeiten gesperrt. In diesem Autobahnabschnitt ist es bereits der dritte Unfall.