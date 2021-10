Tischtennis-Landesliga: Riestedt will die Tabellenführung verteidigen

Riestedt/MZ - Das Gipfeltreffen geht in Halle über die Bühne. Am Sonnabend stehen sich dann in der Saalestadt im Spitzenspiel der Tischtennis-Landesliga der Männer das Team des Gastgebers TTC Halle und die Mannschaft von Alemania Riestedt gegenüber. Was beide Mannschaften gemeinsam haben? Nun, sie können vor dem Gipfeltreffen auf ein makelloses Punktekonto verweisen. Was sie unterscheidet? Während die Riestedter schon vier Partien absolvierten, sind es bei den Hallensern bisher nur drei.

„Ob der Heimvorteil der Hallenser den Ausschlag geben wird, bleibt offen. Klar will die Mannschaft versuchen, ihre weiße Weste zu behalten“, so Trainer Tim Aschenbrenner vor der Partie.

Aschenbrenner selbst wird gemeinsam mit Lucie Dutkiewicz am Wochenende auf eine lange Reise gehen. Das von Aschenbrenner betreute zwölfjährige Talent startet im bayrischen Straubing beim TOP 48, dem Bundesranglistenturnier der Altersklasse U 15.

Betreut wird sie dabei eben von ihrem Heimtrainer Tim Aschenbrenner. Das Ziel der beiden Riestedter ist klar. „Wir wollen wichtige Erfahrungen im bundesweiten Vergleich sammeln und so ein hochrangiges Turnier genießen.“