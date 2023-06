Tischtennis Emily Kaden spielt künftig mit Alemania Riestedt in der 3. Bundesliga

Dass Emily Kaden, die bisher mit Sorgau in der Oberliga aktiv war, künftig in der 3. Bundesliga spielen kann und will kam für sie selbst überraschend. Wie der Neuzugang aus dem Erzgebirge zur Mannschaft im Landkreis Mansfeld-Südharz kam.