Nach langer Pause findet am Wochenende wieder das Love-Sea-Festival am Stausee Kelbra statt. Zudem treffen sich die Jawa-Freunde in Röblingen, Oldtimer gibt es beim Heimatfest in Hornburg zu bestaunen und die Winzer öffnen ihre Weinkeller. Was sonst noch in Sangerhausen, Eisleben, Hettstedt und Umgebung los ist.

Eisleben/Sangerhausen/Hettstedt/MZ - In Roßla steigt eine Schützen-Party, in Kelbra werden die Sonnenblumen gefeiert, im Waldbad in Grillenberg ist Neptun zu Besuch, in Zickeritz gibt es Abendmusik und in Seeburg darf gestöbert werden. Dies und mehr gibt es am Wochenende in Sangerhausen, Eisleben, Hettstedt und Umgebung zu erleben. Hier die wichtigsten Termine in der Übersicht.