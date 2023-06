Für die ganze Familie Tipps fürs Wochenende: In Mansfeld-Südharz stehen viele Veranstaltungen zur Auswahl

Jubiläumsfeier in Mansfeld, Schleuderfest in Roßla, Schlosslauf und vieles mehr kann man an diesem Wochenende in Mansfeld-Südharz erleben. Was sonst noch in Sangerhausen, Eisleben, Hettstedt und Umgebung los ist.