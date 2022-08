Für die ganze Familie Tipps fürs Wochenende: Diese Veranstaltungen finden in Mansfeld-Südharz statt

Feste und Veranstaltungen wo hin man in Mansfeld-Südharz blickt. Die Schützen in Roßla laden zum Feiern, das Heimatfest in Hornburg lockt und auch in den Freibädern der Region gibt es viel zu erleben.