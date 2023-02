Der Tilledaer Karnevals-Club lädt am Sonntag zum Umzug ein. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Mit Überblick über weitere Faschingsveranstaltungen am Wochenende.

Tilleda/MZ - Ein großes Gewusel herrschte am Mittwochnachmittag auf dem Hof der Familie Hillen in Tilleda. Aus gutem Grund, denn am kommenden Sonntag, 19. Februar, findet nach zweijähriger Pause wieder ein großer Karnevalsumzug als abschließender Höhepunkt der Session statt.