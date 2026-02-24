Die Stadt Sangerhausen plant eine umfassende Anpassung der Gebühren für das Tierheim. Steigende Kosten und zusätzliche Belastungen führen zu deutlichen Änderungen, über die der Stadtrat am 5. März entscheiden soll. Was genau auf Tierhalter zukommt - und warum die Reform jetzt nötig wird.

Tierheim-Gebühren sollen steigen – was das für Tierhalter bald bedeutet

Diese drei kleinen Katzen wurden im September 2025 im Sangerhäuser Tierheim gefunden. Dort muss sie jemand über den Zaun geworfen haben, sagt Tierheimleiterin Nancy Behler. Die Kätzchen versteckten sich in einem Baum, bis sie von den Mitarbeitern des Tierheims gefunden und eingesammelt wurden.

Sangerhausen/MZ. - Nutzer des Sangerhäuser Tierheims müssen sich auf höhere Gebühren einstellen. Ein entsprechender Vorschlag steht am 5. März in der Sitzung des Stadtrates auf der Tagesordnung. Hintergrund sind deutlich gestiegene Aufwendungen für Futter, Energie, tierärztliche Leistungen und die allgemeine Versorgung der Tiere. Die bisher gültige Entgeltordnung stammt noch aus dem Jahr 2012, argumentiert der Fachbereich Bürgerservice der Stadtverwaltung, der die Vorlage erarbeitet hat.