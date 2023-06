Tiefenbach in Pölsfeld verschwindet in einer Erdspalte

Pölsfeld. - Normalerweise fließt der Pölsfelder Tiefenbach durch den ganzen Ort und weiter in Richtung Obersdorf. Seit Sonntag allerdings verschwindet der kleine Wasserlauf gleich am östlichen Ortseingang in einer Erdspalte. Das ankommende Wasser ist hier noch zu sehen. Doch hinter dem Loch, in das es murmelnd hineinläuft, ist im Bachlauf nur noch feuchter Schlamm zu erkennen, der allmählich austrocknet.