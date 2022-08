„Thyra-Kids“ in Rottleberode bekommen eine Kräuterspirale

In der Einrichtung wurde zuerst ein Modell einer Kräuterspirale gebaut. Ganz viele stimmten im Internet ab.

Rottleberode/MZ - Wenn nur alles so schnell ginge. Mit ihren Erzieherinnen haben Ashley, Michalina und ihre Freunde an einem Vormittag eine Kräuterspirale angelegt: auf einem kleinen Tisch, aus Holzbausteinen und mit dunkler, krümeliger Blumenerde. Sogar die ersten Kräuter sind im Nu gepflanzt. Liebstöckel, Zitronenmelisse, Pfefferminze... „Die hat eine unserer Kolleginnen zu Hause im Garten gepflückt“, lacht Gudrun Dittmar, die Leiterin der Rottleberöder Kindertagesstätte „Thyra-Kids“. „Die Stängel haben die Kinder nur in die Erde gesteckt.“