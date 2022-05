„Weltweit einmaliges Wahrzeichen“ Thüringer Künstler hat besondere Idee für die Halde bei Nienstedt - es soll ein Bücherberg werden

Künstler Tobias Mindner will in Nienstedt aus Abraumgipfel ein „weltweit einmaliges Wahrzeichen“ schaffen. Wie er sich das genau vorstellt. Was halten Sie von dem Vorhaben? Die MZ ist an Ihrer Meinung interessiert. Schreiben Sie uns an [email protected]