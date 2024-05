Gonna/MZ. - Mit einer herzlichen Begrüßung und einer Tasse Kaffee in der Hand begrüßt Thomas Lehnert die Gäste und führt sogleich ins Musikzimmer. Eine schwarze Ledercouch, warme, beige Wände und natürlich Instrumente sind hier zu sehen. Und zwei Saxophone. Denn sie sind ein wichtiger Teil seines Lebens. Lehnert ist ein Jazz-Musiker und spielt leidenschaftlich Saxophon. Er betreibt ein kleines Musik-Business mit dem Namen „Jazz Kanne Life“. Hauptsächlich spielt er auf Jubiläen, Dinner- Partys und Vernissagen.

Volle Konzentration auf das Saxophon

Zwar ist für Lehnert Musik immer schon Bestandteil des Alltags, aber zum Saxophon kommt er erst nach 45 Jahren seines Lebens. Denn das Instrument ist oft im Hintergrund von Rock und Pop Musik zu hören. „Der Klang dieses Instrumentes hat mich so sehr fasziniert, dass ich angefangen habe, mir selbst das Spielen beizubringen“, sagt der 63-Jährige.

Doch nach einer Zeit von drei Jahren trat er immer noch auf derselben Stelle. „Bringt man sich ein Instrument selbst bei, macht man gewisse Fehler, die man vermeiden sollte“, sagt er rückblickend. Und so fing er 2009 an, nach drei Jahren selbstständigen Lernens, eine Musikschule zu besuchen.

Der Musiklehrer, der ihn unterrichtete, führte ihn dann auch in die Welt der Jazz-Musik ein. Da der angehende Musiker mit dem Saxophon beschäftigt war, stieg er aus dem Männerchor aus: volle Konzentration auf das Saxophon.

„Im Grunde funktioniert das Saxophon wie eine Flöte“

Um sich zu verbessern, setzt er sich auch mit „Playalongs“ auseinander. Das sind Übungsversionen von Musikstücken, bei denen ein bestimmtes Instrument stumm gehalten wird, um ein besseres Übungserlebnis zu haben.

Bei Bürgerfrühstücken tritt er schließlich mit seinem Musiklehrer zusammen auf. Er mit der Gitarre und Lehnert am Saxophon. Lehnert meint, das Aneignen des Improvisierens sei der Schlüssel seiner guten Harmonie mit seinem Musiklehrer gewesen. Später kommt auch noch Gesang hinzu.

„Mit seinen Ventilen und verschiedenen Klangfarben ist der Ton dieses Instruments einfach wunderschön“, schwärmt Lehnert. Es gebe jedoch nicht nur eine Art des Saxophons, die sich nach den verschiedenen Stimmlagen von Männern und Frauen richten.

Er spielt beispielsweise das Tenor-Saxophon, das die hohe Männerstimme darstellt. „Im Grunde funktioniert das Saxophon wie eine Flöte“, erklärt Lehnert: Mit gelegentlichen Abweichungen sind die Töne von unten nach oben geordnet.

Schon früh Berührung mit Musik

Variieren könne man sie durch unterschiedliche Ventilklappen. Ein sogenanntes Rohrblatt ist der Tonerzeuger dieser Instrumente. „Doch ein Saxophon ist nie zu 100 Prozent genau“, sagt Lehnert. Abweichungen fielen jedoch nur dem geübten Hörer auf.

Und der Gonnaer hatte aber schon früher mit Musik zu tun. Seinen Großvater spielte Geige und auch er fing damit an. „Drei bis vier Jahre habe ich gespielt“, so Lehnert. Dies brachte ihm zwar Grundkenntnisse im Notenlesen, allerdings verlor er allmählich die Lust und schloss sich mit 16 Jahren einem Männerchor an.

Als er ein Vierteljahrhundert später gar Dirigent des Chores wird, wendet er sich wieder dem Noten lesen zu – eine Eigenschaft, die ihm später auch mit dem Saxophon helfen sollte. Und auch dabei, dass er mit diesem Holzblasinstrument seine musikalische Liebe seines Lebens gefunden hat.

›› Erreichen kann man ihn unter seiner E-Mail Adresse [email protected] .

*Leonie ist 15 Jahre, lebt in Beyernaumburg und absolvierte in den Pfingstferien ein freiwilliges Praktikum in der MZ-Lokalredaktion Sangerhausen.