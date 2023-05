Nach zwölf Jahren im Amt wurde Thomas Klaube als Stadtwehrleiter verabschiedet. Die Geschicke der 13 freiwilligen Feuerwehren in Sangerhausen wird künftig Wippras Wehrleiter Arno Kalina leiten.

Thomas Klaube nach zwölf Jahren als Stadtwehrleiter in Sangerhausen verabschiedet

Sangerhausen/MZ - Am Samstag beginnt eine neue Zeitrechnung bei der Feuerwehr Sangerhausen. Denn dann tritt Arno Kalina offiziell sein Amt als als Stadtwehrleiter an. Am Donnerstagabend waren dabei mit der Vereidigung von ihm und seinem Stellvertreter Falco Heise die Formalitäten geklärt wurden.