Mit „Glück in Fesseln“ geht es zum Bundesfestival nach Trier. Am 23. Juni öffentliche Vorstellung in der Aula.

Sangerhausen/MZ - Es sind aufregende Zeiten für die Theatergruppe Drams ’n Roses am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen: Die Proben zu ihrem aktuellen Stück „Glück in Fesseln – eine Dystopie“, frei nach Aldous Huxleys berühmtem Roman „Schöne neue Welt“, befinden sich in der ganz heißen Phase. Am Montag hat die Gruppe nochmal den kompletten Schultag über geprobt, denn am kommenden Freitag, 23. Juni, wird es ernst: „Glück in Fesseln“ erlebt seine Premiere.