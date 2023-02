Zahlreiche Städte in Deutschland wollen das Tempolimit innerorts an mehr Stellen auf 30 Km/h begrenzen. So sehen die Städte und Gemeinden im Landkreis Manzfeld-Südharz den Vorschlag.

Sangerhausen/Eisleben/MZ - Kommunen sollen künftig selbst entscheiden können, wo Tempo 30 eingeführt wird – zumindest, wenn es nach dem Deutschen Städtetag geht. Die Vereinigung, in der sich rund 3.200 Städte und Gemeinden zusammengeschlossen haben, forderte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) auf, das Verkehrsrecht anzupassen. Demnach sollen Städte und Gemeinden ein generelles Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde anordnen können und nur auf ausgewählten Hauptverkehrsstraßen Tempo 50 oder eine andere Geschwindigkeit zulassen. Wie kommt die Idee in Mansfeld-Südharz an. Die MZ hat sich in einigen Kommunen umgehört.