Einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gab es am Freitagmorgen in Allstedt. Zwei Mitarbeiterinnen des Pennymarkts hatten über Atemprobleme geklagt hatten. Schuld war wohl ein Schaden am Kühlsystem.

Allstedt - Alarm in Allstedt: In der Rohnestadt hat es am Freitagmorgen einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gegeben. Der Pennymarkt am Pfortenplatz wurde weiträumig abgesperrt.